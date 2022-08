Randje Buitenspel | FC Dordrecht-talent Pepijn is in alles een echte Doesburg: ‘Ik denk nog elke dag aan hem’

De ene week laat Sjoerd Mossou zijn gedachten los op een actuele foto, in de andere week beschrijft Dennis van Bergen het leven van een familielid van een bekende trainer of speler. Met vandaag: Pepijn Doesburg, kleinzoon van Pim Doesburg.

Geregeld ziet Pepijn Doesburg (21) zich weer met hem zitten aan de oevers van de Maas. Precies op dat ene plekje waar de rivier zo mooi Rotterdam binnenstroomt en waar ze, wanneer ze goed luisterden, het woeste water zo lekker tegen de kade hoorden klotsen. Wekelijks, soms dagelijks, zaten ze er met zijn tweetjes. Hij en zijn opa Pim. In de ene hand een bekertje koffie. In de andere een broodje warm vlees. ,,En dan eindeloos praten over voetbal”, zegt Pepijn. ,,Voetbal, voetbal, voetbal. Echt, als mijn opa sprak, hing ik aan zijn lippen. Ik denk nog elke dag aan hem.”

Vraagbaak, beste vriend, inspirator; Pepijn kan wel honderd benamingen bedenken voor de legendarische oud-doelman, die op 18 november 2020 overleed. Altijd stond hij langs de kant wanneer zijn kleinzoon voetbalde in de jeugd van Feyenoord en vervolgens Sparta. In die zin is het, vindt Pepijn, ‘best een beetje gek’ dat zijn grootste fan er nu - in een tijd dat hij als veelbelovende spits bij FC Dordrecht aan het profvoetbal ruikt - niet meer bij is. ,,Even die knuffel, even die opmerking over die bal die er net wel of niet is ingegaan”, zegt Pepijn. ,,Na elke wedstrijd denk ik nog steeds: wat zou opa ervan hebben gevonden?”

Quote Na elke wedstrijd denk ik nog steeds: wat zou opa ervan hebben gevonden? Pepijn Doesburg

Thuis, in zijn slaapkamer in de Rotterdamse wijk Hillegersberg, herinnert een ingelijst shirt hem nog dagelijks aan de man die tijdens zijn carrière liefst 687 eredivisie-duels speelde, voor Sparta en PSV. En anders herinneren anderen hém wel aan de achtvoudig Oranje-international. Pepijn is, menen vrienden en familie, immers het evenbeeld van zijn opa. In elk geval karakterologisch. ,,Dat klopt wel, ja”, erkent hij met een glimlach. ,,’Pep, de wereld draait niet om jou, hoor’, roept mijn moeder soms naar me. Tja, dat egoïstische dat mijn opa had om zo goed te worden als keeper, heb ik ook een beetje. Alles geven, keihard werken, het maximale eruit halen; dat is kenmerkend voor een Doesburg.”

Voorafgaand aan duels met FC Dordrecht, waaien de klanken van Frank Sinatra’s ‘My way’ hem dikwijls tegemoet. Want dat was het nummer dat zijn opa steevast draaide in de auto, wanneer ze samen op weg waren naar Varkenoord, Het Kasteel, of waarheen dan ook. Impliciet staat de tekst ervan, denkt hij, ook wel symbool voor de voetballer die hij zelf is. Doesburg junior is, net als zijn opa, niet iemand die de geijkte paden bewandelt. Pepijn - vorig seizoen goed voor 20 goals namens Jong Sparta - start zijn tocht naar de top met liefde aan de Krommedijk. ,,Omdat het er goed voelt en ik er veel kan leren”.

En bezeten van scoren als hij is, put hij er tussen trainingen door heus nu en dan inspiratie uit Youtube-filmpjes van Robert Lewandowski of Zlatan Ibrahimovic. Zijn voorbeeld als goalgetter, niettemin: Woutje Weghorst uit Borne. ,,Dat sleuren en trekken, dat blíjven gaan; dat zit ook in mijn spel opgesloten”, vertelt Pepijn. ,,Ik wil net zo goed worden als hij.”

Aan dromen geen gebrek, dat is wel duidelijk. Scoren in een volle Kuip of op Het Kasteel, het stadion waar zijn opa kort na zijn dood zo prachtig werd herdacht; Pepijn zou er alles voor opzij zetten. Toch is zijn ultieme wens een andere: wekelijks met zijn achternaam op de rug spelen, iets dat het FC Dordrecht-shirt niet toelaat. ,,Dat zou geweldig zijn”, zegt Pepijn. ,,Gewoon om te kunnen laten zien hoe trots ik ben om een Doesburg te zijn.”