Rapport | Magere cijfers voor ploeterend Oranje

Zaakwaarnemer uit zorgen ‘Verborgen armoede in voetbal nu nog schrijnen­der’

10 oktober Het transfergeweld is voorlopig geluwd, aangezien de markt tot de winter op slot zit. Maar daarmee is de stress in de voetbalwereld nog lang niet ten einde. Nadrukkelijker dan ooit vormt de bedrijfstak in coronatijden het decor van verborgen armoede en louche makelaars. Zaakwaarnemer Hakim Slimani (49) uit zijn zorgen.