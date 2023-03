Rapportcijfers | Wout Weghorst, Xavi Simons en Georginio Wijnaldum stellen teleur bij stroef Oranje

Voetbalpod­cast | ‘Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Nathan Aké zijn onze drie beste internatio­nals’

Oranje likt de wonden na de 4-0 nederlaag in Frankrijk. Op de persconferentie van zondag was bondscoach Ronald Koeman wederom kritisch en gaf hij een inkijkje in het proces in de kleedkamer. Over Oranje, maar ook AZ en de televisiegelden voor de Eredivisie praat Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels in een nieuwe AD Voetbalpodcast.