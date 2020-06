Reacties op comeback Robben: ‘Welkom terug, Arjen!’

‘Terugkeer Robben fantas­tisch voor Nederlands voetbal’

19:57 Toen Hans Nijland zaterdagmiddag de naam van Arjen Robben zag oplichten op z’n telefoon, dacht hij dat de oud-profvoetballer hem belde om te gaan golfen. ,,Ik had met z’n vader Hans de afspraak staan dat we met z’n drieën een rondje zouden golfen”, zegt Nijland, die vakantie viert op Ameland. ,,Maar nee, Arjen zei dat hij weer voor Groningen gaat spelen. Dat is niet alleen fantastisch voor de club, maar voor het hele Nederlandse voetbal.”