Rechter wacht nog met uitspraak over strafschoppen FC Lisse-Hoek

De rechtbank in Utrecht velt vandaag nog geen oordeel over de veelbesproken strafschoppenreeks tussen FC Lisse en HSV Hoek. Uiterlijk maandag 9 oktober neemt de voorzieningenrechter een beslissing. Op woensdag 11 oktober wil voetbalbond KNVB de penaltyreeks over laten doen.

De ploeg uit Lisse vecht dit aan en heeft de KNVB in een kort geding voor de rechter gesleept. De club had de penaltyreeks in de eerste ronde van de strijd om de KNVB-beker met 5-4 gewonnen. De bond vindt dat de strafschoppen over moeten, omdat de scheidsrechter ze volgens het zogeheten ABBA-principe liet nemen.

Dat houdt in dat het ene team begint en vervolgens het andere team twee keer achter elkaar aan de beurt is. Met dat systeem wordt momenteel in bepaalde landen geëxperimenteerd. In Nederland is deze vorm op de voetbalvelden niet toegestaan.

Chaos

Volgens de raadsman van FC Lisse is het besluit van de KNVB om de strafschoppen over te doen in strijd met de statuten. ,,De scheidsrechter beslist. Zijn besluiten zijn bindend en moeten te allen tijde worden gerespecteerd", aldus Royce de Vries. Het wordt chaos als achteraf beslissingen van de arbitrage kunnen worden ingetrokken, stelt hij. ,,In elke wedstrijd maken de scheidsrechters fouten."

Lisse wil dat de club naar de tweede ronde van de beker mag. De amateurclub verheugt zich al op ,,meer exposure, meer aanzien, meer inkomen''. Als de strafschoppen over moeten, staat Lisse 'mentaal al op 3-0 achter'. ,,Wij hebben alleen maar te verliezen. Hoek alleen maar te winnen", lichtte voorzitter Leon Annokkee toe.

Tijdens het kort geding ging het uitvoerig over of de regels - die volgens de rechter niet altijd duidelijk zijn - wel of niet juist zijn toegepast. Hij wilde vooral weten of de 'verkeerde' strafschoppenserie van invloed is geweest op de uitslag van de wedstrijd. Dat kon de KNVB volgens hem niet heel hard maken.