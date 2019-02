Rechtstreeks CL-ticket: Hopen op Inter en Club na nederlaag Ajax

De naaste belager van Nederland staat nu nog twaalfde, maar hoeft maar 0,183 punt in te lopen. Met 0,2 punt voor een gelijkspel (0,4 voor een overwinning) is de kans dat dat gebeurt aanzienlijk. Nederland moet dus hopen op Internazionale, dat vanavond in de Europa League uit speel tegen Rapid Wien en Club Brugge (thuis tegen Red Bull Salzburg).



Pakt één van de Oostenrijkse clubs vanavond of in de return volgende week een punt, dan is Nederland de elfde plaats kwijt. En moet Ajax in Madrid voor een stunt zorgen om de kansen op rechtstreekse Champions League deelname levend te houden.