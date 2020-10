Record voor Jong Oranje bij eenvoudige zege op Jong Gibraltar

Eredivisie­co­me­backs: Alleen Telstar ging Sparta voor

5 oktober Sparta is de tweede club in de historie van het betaalde voetbal die een 4-0 achterstand heeft omgetoverd tot een gelijkspel. In 1969 was Telstar de eerste, de club uit Velzen-Zuid kwam terug tot 4-4 na een dergelijke achterstand bij NAC.