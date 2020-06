Record voor Robben: na ruim 16 jaar terug in eredivisie

Als Robben half september bij de start van een nieuw eredivisieseizoen officieel zijn rentree maakt, is hij na 16 jaar en 153 dagen terug in de eredivisie. Op 11 april 2004 speelde hij voor PSV zijn laatste wedstrijd in de eredivisie, saillant genoeg tegen zijn oude én nieuwe club FC Groningen. Een voetballeven via internationale topclubs Chelsea, Real Madrid en Bayern Munchen verder, keert hij terug bij de club waar het voor hem allemaal begon.

Met dus een record op zak als hij straks daadwerkelijk het shirt van FC Groningen weer heeft gedragen. Robin van Persie is nu de speler die de langste periode weg was uit de eredivisie. Hij vertrok op jonge leeftijd van Feyenoord naar Arsenal en kwam via Manchester United en Fenerbahce weer terug naar Feyenoord. 13 jaar en 267 dagen zaten daar tussen.

Ook een vermelding in dit lijstje: Jos Hooiveld. De verdediger was maar liefst 12 jaar en 336 weg uit de eredivisie toen hij in 2017 zijn rentree maakte bij FC Twente. Hij speelde in Nederland eerder voor Heerenveen en Zwolle. Daarna begon zijn lange buitenlandse avontuur bij onder meer Southampton, Celtic, AIK, Inter Turku en Milwall.