Recordtransfer Cody Gakpo geeft PSV financieel comfort, maar ook een gigantische sportieve uitdaging

Interview Veelbespro­ken en beschimpte ADO-trai­ner Giovanni Franken bijt van zich af: ‘Ik ben niet achterlijk, hè?’

Giovanni Franken (43) was bij ADO Den Haag als ‘Nederlandse Diego Simeone’ hard op weg om zijn eerste trainersavontuur in het betaalde voetbal glorieus te beginnen. Tot 29 mei, toen het voor de Haagse club in de play-offs-finale tegen Excelsior misging én Franken richting een ‘supporter’ in woede uitbarstte. De Rotterdammer werd daarna door voetballend Nederland afgeschilderd als een ‘gek’ en ongeschikte trainer. Nu bijt hij van zich af.

24 december