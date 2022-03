Reddende engel Tavsan zet Jong Oranje weer op koers voor EK: ‘Dit is niet normaal’

,,Dit is niet normaal. Dit had ik niet durven dromen. Invallen, twee goals, waarvan ook nog een wereldgoal. De trainer zei: doe lekker je ding, acties maken en proberen te scoren. Ik dacht ook nog van: ik ga die goal maken. Dat ik het dan ook nog twee keer doe, is ongelofelijk”, jubelde de reddende engel, die Jong Oranje na een enorm schrikmoment alsnog op koers hield voor de koppositie en het directe EK-ticket.



Niet dat er iets op de overwinning af te dingen viel. Jong Oranje was heer en meester tegen de grote rivaal in de groep. Voor duizenden kinderen in de Adelaarshorst was het eigenlijk wachten op de verlossende treffer waarmee de gretige beloften de orde in de poule moesten herstellen. Tot de 58ste minuut, toen oud-Feyenoorder Burger aan de zijlijn een lichte overtreding beging en daarvoor zijn tweede gele kaart kreeg voorgeschoteld. Plots leek Jong Oranje in ondertal veroordeeld tot hooguit een barrage. Om die te ontlopen, was na de wanvertoning in Bulgarije, waarin keeper Kjell Scherpen in de slotfase een grotere blamage voorkwam, een zege op de Zwitsers bittere noodzaak geworden.