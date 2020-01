Redknapp: Van der Vaart mijn beste aankoop, Boogers de slechtste

,,Rafa van der Vaart was een geweldige aankoop’’, zegt Redknapp vandaag in een Q&A met bezoekers van de website van de BBC. ,,We wilden Rafa huren omdat de vergoeding hoog was, maar op het laatste moment kwam Daniel Levy (Spurs-voorzitter, red.) naar me toe en zei dat de club geld nodig had zodat we hem goedkoop konden krijgen. Of ik geïnteresseerd was om hem permanent vast te leggen. Ik zei ‘ja, natuurlijk.’ Dus dat was dat, we kochten hem.’’

Volledig scherm Harry Redknapp als manager van Spurs. © afp

Op Deadline Day gaf de voormalig manager van onder meer West Ham United, Portsmouth, Southampton, Tottenham Hotspur en Birmingham City eveneens antwoord op de vraag wie zijn slechtste aankoop was. Ook dat is een Nederlander: Marco Boogers, de aanvaller die hij in 1995 bij Sparta weghaalde.

,,Ik kocht Marco Boogers bij West Ham’’, aldus Redknapp. ,,Eigenlijk was hij geen slechte speler, hij was niet duur en we namen een gok. Maar toen werd hij op Old Trafford van het veld gestuurd voor een zware overtreding op Gary Neville. Het was niet mijn instructie om dat te doen. Daarna is hij verdwenen. Iemand vertelde me dat hij in een caravan woonde! Uiteindelijk hebben we hem verkocht aan iemand in Holland.’’’

Boogers kreeg inderdaad rood in de uitwedstrijd tegen Manchester United. Dat hij daarna in een caravan zou hebben gewoond, werd een anekdote die jarenlang aan hem bleef kleven. Onterecht, want dat verhaal bleek te berusten op een hardnekkig misverstand. Wel werd hij verkocht ‘aan iemand in Holland’. Na zijn mislukte Engelse avontuur verhuisde Boogers naar FC Groningen.