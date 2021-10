Reiss Nelson maakt eerste minuten voor Feyenoord, rentree voor Madueke bij PSV

Feyenoord, met onder anderen Cyriel Dessers, Ramon Hendriks, João Teixeira en Aliou Baldé in de ploeg, won met 3-0. Dessers en Mikael Johnson (2) verzorgden de goals. Alle goals vielen pas in de tweede helft, toen Nelson dus al gewisseld was. Nelson wordt dit seizoen gehuurd van Arsenal, maar de 21-jarige aanvaller kwam door fysieke problemen nog niet in actie voor de Rotterdammers. Tot vandaag dus. Afgelopen weekend zat hij tegen voor het uitduel met Vitesse wel voor het eerst bij de selectie van coach Arne Slot.

PSV

Ook PSV is momenteel bezig met een besloten oefenduel. TOP Oss is de tegenstander. Net als bij Feyenoord leverde ook voor PSV dit besloten oefenduel goed nieuws op. Noni Madueke maakte namelijk zijn rentree. De negentienjarige aanvaller ontbrak tegen Willem II, Sturm Graz en Sparta Rotterdam wegens een spierblessure, die hij opliep in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles.



Het duel met TOP Oss eindigde in 0-0. Madueke speelde iets meer dan een uur mee in het duel. Maxi Romero speelde ruim een uur mee en bij PSV maakte de achttienjarige Amerikaan Dante Sealy zijn officieuze debuut.