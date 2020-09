Relaxte Miedema klaar voor seizoen: ‘Ik voel geen druk’

Want ja, het was een ‘kippenhok’ gisteravond, vertelde Miedema. Na maanden zijn de Leeuwinnen weer bij elkaar. ,,We hebben elkaar zo lang niet gezien, er is zoveel gebeurd. Mensen hebben zoveel gedaan. Dat hoort erbij en dat is alleen maar leuk”, aldus Miedema. Bij Arsenal is ze alweer op schot met vier doelpunten in de eerste twee duels. Nu is het zaak om bij Oranje de draad weer op te pakken. De EK-kwalificatie is vooralsnog een walk in the park. Is het geen tijd voor een serieuze uitdager? ,,Ik speel toch liever EK- of WK-kwalificatiewedstrijden, dat geeft een beter gevoel dan oefenwedstrijden. Maar sowieso ben ik na alles wat er gebeurd is extra gemotiveerd om weer lekker op het veld te staan.”