Remko Pasveer kwam, zag en overwon bij Ajax: ‘Het WK? Ik zou het geweldig vinden’

Schmidt over winterkam­pi­oen PSV: ‘We scoren veel, maar in mijn ogen niet genoeg’

PSV boekte op Go Ahead Eagles een simpele zege: 2-0. Daarmee sloot de ploeg van Roger Schmidt 2021 af als winterkampioen. Aanvoerder Cody Gakpo was tevreden, maar ook kritisch over het spel dat PSV in de eerste helft op de mat legde.

23 december