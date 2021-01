René van de Kerkhof weet het zeker: PSV wordt kampioen en AZ dendert Ajax voorbij

Welke ploeg staat er beter voor vind je, Ajax of PSV?

,,Lastig. Kijk, bij PSV zie je heus wel dat er sprake is van een opgaande lijn onder Roger Schmidt. Dat pressingvoetbal is nu en dan echt leuk om te zien. Probleem is alleen dat een hele goede eerste helft zomaar afgewisseld kan worden met een hele beroerde tweede. En dat uit zich ook in de resultaten, met name in uitwedstrijden. Punten verspelen bij SC Heerenveen en FC Twente en verliezen bij Vitesse; dat mag PSV natuurlijk nooit gebeuren. Het is nog te instabiel. En, tja, Ajax. Die verliezen in december dan opeens uit het niets van FC Twente en komen tegen Willem II niet verder dan een puntje. Je kunt dus niet bepaald zeggen dat Ajax favoriet is zondag. Vandaar mijn prognose van een gelijkspel. Zouden Willy en ik voor tekenen ook.”