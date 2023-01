René van der Gijp over kritiek Steven Berghuis: ‘Ik heb het niet begrepen’

,,Gelukkig heb ik heel verstandige mensen aan het woord gehoord, zoals onze trainer en de trainer van Feyenoord”, zei Berghuis meteen na de wedstrijd, die in 1-1 eindigde, tegen ESPN. ,,Maar ik heb ook heel domme mensen aan het woord gehoord. Dan bedoel ik een René van der Gijp, dan begin ik met de domste eigenlijk, de dingen die hij zegt in de uitzending. Het AD, waar heel verstandige mensen werken, ook mensen met een gezin... Dat zij het verstandig vinden om een foto van mij, schreeuwend, op de cover te doen. Zal dat helpen denk je, helemaal in Rotterdam? Dus deze week heeft veel impact gehad op mij en mijn familie.”

Van der Gijp moest maandag in de uitzending van Vandaag Inside toegeven het interview zelf niet live gezien te hebben, omdat hij al voor het laatste fluitsignaal de tv had uitgezet en de deur uit was gegaan. ,,Mijn zoon belde me op: Berghuis noemde je dom, hij zit er niet ver naast hè”, vertelde hij lachend. ,,Maar ik heb het eerlijk gezegd niet begrepen, ik heb alleen gezegd dat ik hem niet zou opstellen.”

Dartspijltjes

In de uitzending van afgelopen vrijdag kreeg Van der Gijp de lachers op zijn hand door te zeggen dat hij gehoord had dat supporters dartspijltjes mee zouden nemen naar de Kuip om richting Berghuis te mikken. ,,Maar dat was geen aanmoediging om pijltjes mee te nemen”, zo benadrukte hij vanavond. Hij wilde er naar eigen zeggen juist de draak mee steken.

,,En het klopt dat ik heb gezegd dat ik Berghuis niet zou meenemen, ik had hem ook niet opgesteld. Dat hele team wordt er toch door beïnvloed. Ik had hem wel opgesteld als ik de hele week gezien had dat het hem allemaal niks gedaan had, maar dat had het duidelijk wel.”

De uitzending van Vandaag Inside begon al met een duidelijke knipoog naar de situatie rond Berghuis. Er was een volleybalnet gespannen tussen het publiek en de tafel waaraan Van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen zaten. In tegenstelling tot de netten die zondag in de Kuip hingen werden deze na een paar minuten weggehaald.

Aan tafel bij Rondo kwam het interview van Berghuis ook uitgebreid aan bod.

