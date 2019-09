Reza straalt van oor tot oor na droomdebuut voor PEC

,,We moesten iets forceren. Als ploeg hebben we in de tweede helft een heel goed antwoord gegeven. Dit smaakt naar meer. Het is een heel mooi debuut”, zei Reza na afloop.

De bijna 32-jarige Reza bereikte begin september een akkoord met PEC. Hij kwam over van APOEL Nicosia, waar hij zijn contract liet ontbinden. ,,Ik ben hier goed opgevangen en heb het vanaf dag één naar mijn zijn. Het is een hele leuke groep. Ik had alle tijd om te wennen en acclimatiseren hier. Ik voelde me goed, de hele week al eigenlijk. Het is hartstikke mooi om dan in te vallen en gelijk zo beslissend te zijn.”