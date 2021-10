RKC en Go Ahead komen niet verder dan gelijkspel in zenuwslopende kelderkraker

Na een kwartier gaf Inigo Cordoba daar wel een aanzet voor. De spits hoefde enkel tegen de voorzet van Ragnar Oratmangoen aan te lopen: 0-1. RKC, dat het balbezit kreeg van Go Ahead, zocht een gaatje maar vond er geen. Tot Joris Kramer in de tweede helft hands maakte. Alexander Büttner schoot de bal strak in de hoek: 1-1.



De bevlogenheid spatte er vanaf in het restant van de wedstrijd. Trainer Kees van Wonderen leek een gouden wissel toe te passen door Isac Lidberg in te brengen. De Invaller won het luchtduel van RKC-keeper Etienne Vaessen en kopte Go Ahead op voorsprong in de 87ste minuut. Maar de VAR zag een overtreding, scheidsrechter Erwin Blank draaide de 1-2 terug en de bezoekers bleven balend achter.