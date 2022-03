RKC en Heerenveen schieten weinig op met gelijkspel, degradatiestreep blijft in zicht

De Friezen waren namelijk dominant in Waalwijk en kregen de grootste mogelijkheden om de score te openen. Zo stuitte Anthony Musaba op RKC-doelman Etienne Vaessen, schoot Sydney van Hooijdonk nipt voorlangs en kopte verdediger Nick Bakker op de lat uit een hoekschop. Bij RKC was Juriën Gaari in de slotfase het meest dichtbij een treffer. Hij kopte na 94 minuten eveneens op de lat.

,,Ik denk dat we veel strijd hebben geleverd. Dat is goed in de fase waarin we zitten’’, vertelde doelman Erwin Mulder na afloop tegen ESPN. Toch was er reden voor een kritische noot. ,,Ik denk dat we met drie punten weggaan als we het iets slimmer uitspelen.’’