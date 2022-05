RKC én Heracles nog altijd niet helemaal veilig

De Graafschap en FC Eindhoven in evenwicht na eerste duel play-offs

De Graafschap en FC Eindhoven hebben elkaar in de eerste wedstrijd van het tweeluik in de play-offs in evenwicht gehouden. Door de 1-1 in Doetinchem wordt komende vrijdag pas bepaald wie de halve finale van de nacompetitie in strijd om promotie behaalt.

9 mei