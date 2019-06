RKC hangt bordje ‘niet te koop’ aan Gold Cup-held Juriën Gaari

Algemeen directeur Frank van Mosselveld van RKC Waalwijk sprong vorige nacht een gat in de lucht toen Juriën Gaari zijn land Curaçao met een wereldgoal aan een gelijkspel hielp tegen Jamaica. Dat bleek later zelfs voldoende voor een historische plek in de kwartfinales van het toernooi om de Gold Cup.



Daarin neemt Curaçao het op 1 juli op tegen gastland de Verenigde Staten. De consequentie is dat Gaari zich nog later bij de selectie van RKC zal voegen. ,,Hij speelde tegen Jamaica zijn 52ste duel van het seizoen. Na de Gold Cup moet hij eerst op vakantie. Of hij twee dagen eerder of later terugkeert bij RKC, is van minder belang”, aldus Van Mosselveld.