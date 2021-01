RKC kan ADO nog dieper in moeras duwen

Ruud van Nistelrooy volgend seizoen trainer van Jong PSV

7 januari Ruud van Nistelrooy wordt met ingang van komend seizoen de nieuwe coach van Jong PSV, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. De voormalig wereldspits is nu de oefenmeester van PSV onder 18 en maakt daarmee een belangrijke stap omhoog in de trainerspiramide bij de Eindhovense club.