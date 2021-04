RKC kan FC Emmen dieper in problemen duwen

Vivianne Miedema flirt opnieuw met haar grote liefde Feyenoord

31 maart Vivianne Miedema (24) is uitermate blij met het nieuws dat Feyenoord vanaf komend seizoen actief is in de Eredivisie Vrouwen. De huidige goalgetter van het Nederlands elftal en Arsenal onderstreept opnieuw haar voorliefde voor de Rotterdamse club. ,,Hopelijk mag ik ooit in de toekomst een Feyenoord-shirt aantrekken", laat ze weten.