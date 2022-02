RKC met drie spelers hofleverancier Elftal van de Week

Video Prachtige treffers helpen Feyenoord in volle Kuip aan overwin­ning op Cambuur

Met twee wonderschone treffers verwelkomde Feyenoord het trouwe Legioen terug in hun Kuip. Cambuur nam brutaal de leiding in Rotterdam, maar de 1-1 van Luis Sinisterra en de 3-1 van Alireza Jahanbakhsh waren niet alleen erg belangrijk, ze waren ook door een ringetje te halen. Keeper Sonny Stevens zag de schoten van de buitenspelers graniethard naast hem in de kruising verdwijnen.

