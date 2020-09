RKC schorst Vaessen: ‘Hij krijgt mogelijkheid om tot bezinning te komen’

Woensdag kreeg Vaessen te horen dat hij geen eerste keeper meer was. Vrijdag verliet hij uit zelfbescherming wat eerder de training. ,,Anders had ik bij een actie misschien iemand per ongeluk in elkaar geschopt”, verklaarde hij gisteren. Vervolgens vernam hij in de groepsapp dat hij niet in de wedstrijdselectie was opgenomen. Trainer Fred Grim, ook keeper geweest, kon de teleurstelling van de Bredase doelman wel begrijpen. ,,Ik vond het jammer dat hij er niet bij was. Maar in zijn mindset was hij niet klaar voor deze wedstrijd.”