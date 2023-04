RKC-trainer Oosting is gedrag van Bel Hassani en Bakkali beu en houdt duo buiten selectie: ‘Een keer is het klaar’

Iliass Bel Hassani was de smaakmaker bij RKC in de eerste seizoenshelft. Hij leek volledig te zijn gedraaid na vorig jaar, waarin hij twee keer buiten de selectie werd gehouden door trainer Joseph Oosting. Maar zaterdag tegen Vitesse zat hij weer op de tribune, net als mede-aanvaller Zakaria Bakkali. Het duo was disciplinair geschorst vanwege ontoelaatbaar gedrag.

Oosting legt uit: ,,Zonder al te diep in te gaan wat er precies gebeurd is, is het duidelijk dat het gedrag wat zij hebben laten zien niet kan. Ik kan veel hebben, spelers kunnen best ver gaan bij mij. Maar een keer is het klaar. Als je dan als trainer niet optreedt, wordt je gezag ondermijnd. Het is net als met kleine kinderen, je hebt ze lief, maar een keer moet je ze straffen.”

Spelersgroep

Het was een besluit van de technische staf, die niet verder werd uitgelegd aan de rest van de spelers. Dat hoeft ook niet, vindt aanvoerder Michiel Kramer. ,,Soms moeten zij zulke beslissingen nemen, daar hebben wij dan verder niks mee te maken. Wij krijgen een dag voor de wedstrijd de lijst met namen te zien, dat is het. Ik hoef ook niet altijd alles te weten.”

Of het voor één wedstrijd is of dat het duo er zondag in De Kuip tegen Feyenoord weer bij is, dat kon Oosting niet zeggen. ,,Dat ligt er echt aan hoe ze zich gedragen op de trainingen. Gaat het goed, dan komen ze er weer bij. Zo niet, dan niet. Het ligt echt niet aan het voetbal, want we kunnen ze heel goed gebruiken.”