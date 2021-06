Rob de Wit over zijn hersenbloeding: ‘Van Basten en Van 't Schip schreven: wisten niet eens dat je hersens had’

FC Utrecht heeft back-up voor Warmerdam binnen met peperdure Franse jongeling

25 juni FC Utrecht was op zoek naar een linksback en is in die zoektocht uitgekomen bij Arthur Zagre (19), een linksback van AS Monaco. Hij wordt voor twee seizoenen gehuurd en daarbij heeft Utrecht een optie tot koop. Opvallend is dat Zagre in 2019 tien miljoen euro kostte.