Robben gaat graag mee naar het EK als bondscoach De Boer belt: ‘Dan zeg ik ja’

Wat als bondscoach Frank de Boer Robben zou bellen? ,,Dan kom ik. Het zou leuk zijn, maar je moet wel realistisch zijn, dusdanig fit zijn en iets kunnen betekenen in zo'n ploeg. Oranje is wel even niveautje hoger”, antwoordde Robben. ,,Ergens in mijn stoutste dromen was dit helemaal het ultieme. Dan moet je heel erg oppassen want dan zie ik de krantenkoppen alweer vliegen. Ik zeg nu niet: ik wil mee, maar: als hij belt zeg ik ja.”