Robben: Het wordt heel, ja echt heel erg moeilijk

Waar bondscoach Dick Advocaat en veel internationals hun best doen om vooral optimistisch te zijn, daar weigert Robben zichzelf voor de gek te houden. Drie punten en zes doelpunten moet Oranje in de laatste twee duels in de WK-kwalificatie goedmaken op Zweden om nog de play-offs te halen. Nederland stuit zaterdagavond in Borisov op Wit-Rusland als Zweden net klaar is met de thuiswedstrijd tegen Luxemburg. Zweden en Nederland ontmoeten elkaar dinsdag in Amsterdam.



,,Twee duels winnen is al best een zware opgave'', leerde de aanvoerder van Oranje de laatste drie jaar. ,,Als je dan ook nog met een behoorlijk aantal doelpunten verschil moet winnen. Het verschil met Zweden van zes treffers mag zaterdag niet verder oplopen. Want dan moeten we dinsdag met meer dan 3-0 van ze winnen.''



Opgeven voordat echt alles is verloren, dat past niet bij een gedreven sportman als Robben. Zo lang het Nederlands elftal ook maar een klein kansje op het WK heeft, wil de vleugelaanvaller niet praten over zijn toekomst bij de nationale ploeg. Maar als Oranje na het EK van Frankrijk ook het WK van Rusland mist, dan zou het zo maar kunnen dat Robben na 95 of 96 interlands afscheid neemt van de nationale ploeg.



Alweer veertien jaar draagt hij het shirt van Oranje en tot voor kort beviel hem dat meestal uitstekend. Een halve finale op het EK van 2004 met een veelbesproken wissel tegen Tsjechië en de prachtige duels met Frankrijk en Italië op het EK van 2008. In de finale van het WK van 2010 schoot Robben zijn landenploeg bijna voor het eerst naar de wereldtitel en drie jaar geleden in Brazilië was hij misschien wel de beste speler van het hele WK.



Robben debuteerde op 30 april 2003 voor Oranje tijdens een vriendschappelijk duel met Portugal, samen Wesley Sneijder die nu niet is opgeroepen en zijn laatste en 132e interland misschien al heeft gespeeld. ,,Ik had hem graag hier gezien'', bekent Robben. ,,Maar die beslissing is aan de bondscoach.''