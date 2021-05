Robben kan FC Groningen niet aan finale play-offs helpen na wereldgoal Gustafson

Na de uitschakeling van FC Groningen in de halve finale van de play-offs bij FC Utrecht (1-0) doemt de vraag op of dat eveneens einde carrière van Arjen Robben is. De 37-jarige superster kon geen stempel drukken in zijn eerste negentig minuten in het shirt van FC Groningen sinds zijn rentree.

Door Tim Reedijk



Vlak na de 1-0 van Simon Gustafson – een fraaie uithaal in de bovenhoek – legt Arjen Robben panklaar een bal op het hoofd van Mike te Wierik. Die kopt over en Robben slaat zijn armen langs zijn lijf. Ook voor iemand met zijn status is het uitermate lastig om een stempel te drukken in een wedstrijd vol overtredingen, slordigheden, voetbal dat vooral om emotie en inzet draait.

Terwijl het er nog zo zonnig uitziet, vlak voor de aftrap. Al hooghoudend komt hij het veld op. De geleidelijk toegestroomde supporters, die hem later geregeld op een fluitconcert zouden trakteren, kijken toe. Heel even lijkt het weer, al is het maar een beetje, op het oude normaal.

Volledig scherm Arjen Robben met een pass. © Pro Shots / Thomas Bakker Alhoewel, wat is normaal? Op 37-jarige leeftijd speelt Robben toch maar mooi zijn eerste wedstrijd in de play-offs voor Europees voetbal. Van onderscheidend belang zijn valt niet mee: Utrecht maakt het spel en FC Groningen beperkt zich tot tegenhouden.



Hopend op die ene uitbraak of, inderdaad, die ene bevlieging van Robben. Vlak na rust ploft zijn 0-1 bijna per toeval binnen, als zijn vrije trap van richting wordt veranderd en via de paal achter het doel van de verbouwereerde Duitse goalie Eric Oelschlägel belandt. Later legt hij dus nog die bal op het hoofd van Te Wierik. Kleine momenten verraden zijn nog altijd aanwezige klasse.

Maar de uitbraken van het gegroepeerde Groningen worden pas ná de 1-0 dreigend en de winnende van FC Utrecht hangt eigenlijk vanaf minuut 1 in de lucht. Na Robbens schot op de paal schiet Gyrano Kerk hard op Sergio Padt en kopt Sander van de Streek na een fraaie aanval over. Speldenprikjes die geen pijn doen, totdat Gustafson een afvallende bal voor zijn voeten krijgt. Hij schiet de bal onberispelijk achter Padt, die FC Utrecht in de eredivisie bij beide remises (0-0 en 2-2) nog zo’n pijn had gedaan.

Volledig scherm De mislukte vrije trap van Simon Gustafson, waarna de rebound voor zijn voeten valt en hij wel scoort. © Pro Shots / Thomas Bakker

Troef Robben

Met de terechte uitschakeling in de play-offs is het einde seizoen voor FC Groningen. Trainer Danny Buijs sprak in zijn praatje in aanloop naar het duel met FC Utrecht uit dat de tevredenheid over het huidige seizoen er óók is bij uitschakeling in de halve finale van de play-offs. Dus zal het ook al snel weer over volgend seizoen gaan en dan met name de vraag: is Robben dan nog onderdeel van de selectie?

Hij heeft zijn twijfels, grotendeels gebaseerd op zijn met blessures omgeven rentree in het shirt van de club waar hij doorbrak, nooit onder stoelen of banken gestoken. Sterker nog, een nieuwe spierblessure noemt hij ‘einde verhaal’.

,,Als jij mij de garantie kan geven dat ik een heel jaar fit blijf, dan ga ik door. Maar het verleden heeft uitgewezen dat je die garantie niet kan geven. Dat blijft een lastige factor en maakt de keuze moeilijk”, zei de Bedummer onlangs op deze site. Zijn succesvolle optreden tegen FC Emmen (0-4), met twee assists, was een eerste opsteker. Daarna werd hij grotendeels gespaard voor deze verloren halve finale tegen FC Utrecht.

Duidelijk is dat FC Groningen openstaat voor een nieuwe jaargang met Robben als troef. ‘Td’ Mark-Jan Fledderus wacht rustig af welke conclusie Robben ergens in de komende weken trekt. Al wijst de halve finale tegen FC Utrecht maar weer eens uit dat FC Groningen ook volgend jaar wel wat opvliegingen van Robben kan gebruiken. ,,Ik ga nu eens goed nadenken over mijn toekomst en de balans opmaken zoals het zo mooi heet", zei de vleugelspeler na afloop bij ESPN. ,,Het liefst zou ik nog twee maanden doorvoetballen, maar nu komt het ten einde. Ik weet nog niet wat ik ga doen.”

De wedstrijd nog eens herbeleven? Bekijk ons liveblog nog eens terug.

Volledig scherm © Pro Shots / Thomas Bakker

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.