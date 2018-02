Robben polsen? Waarom niet, zegt Koeman

Burger de held Feyenoord onder 19 naar achtste finales in UEFA Youth League

18:54 Feyenoord heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de UEFA Youth League. De ploeg van trainer Cor Adriaanse won vanmiddag met 2-3 in de play-off bij FC Nitra in Slowakije. De linksbenige spelmaker Wouter Burger (16) maakte in blessuretijd de winnende treffer voor de Rotterdamse talenten.