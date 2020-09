Robben voelt dat het langzaam weer komt: ‘Zoiets verleer je niet zomaar’

Robben speelde tot 2002 bij FC Groningen, dat destijds nog in het Oosterpark speelde. Na avonturen bij PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München, keerde Robben deze zomer terug in Groningen. FC Groningen speelt inmiddels in het Hitachi Capital Mobility Stadion en daar mocht de voormalig Oranje-international zijn eerste minuten in maken tegen Arminia Bielefeld. Na ruim een kwartier kreeg Robben de bal op de rand van het zestienmetergebied van Mohamed El Hankouri. Met een droge schuiver, precies in de hoek, zorgde Robben voor de 1-0 namens zijn ploeg. Het was voor Robben zijn eerste goal voor FC Groningen sinds 28 april 2002. Toen scoorde Robben in de thuiswedstrijden tegen De Graafschap. Niet veel later werd de treffer van Robben overigens teniet gedaan door Jomaine Consbruch. Hij zorgde voor de 1-1 ruststand. Die ruststand was ook de eindstand. Robben werd in de rust gewisseld.

Na afloop was Robben blij dat hij weer 45 minuten mee kon doen, zo vertelde hij voor de camera van FOX Sports. ,,Ik heb wel uitgekeken naar het eerste moment in het eigen stadion. Je wilt natuurlijk liever dat het vol zit, maar dat zijn de omstandigheden momenteel", aldus Robben, over wie Bayern München op Twitter zette dat hij het nog altijd niet verleerd is. ,,Zoiets verleer je ook niet zomaar. Een goaltje is altijd leuk, maar dat is niet het belangrijkste. Ik ben vooral blij dat ik weer een stap heb kunnen zetten en weer 45 minuutjes in de tas heb. Er waren een paar goede momenten waarvan je denkt: ‘Óke, het komt er langzaam weer aan. Maar dat zit meer in het fysieke.”



Bij Arminia Bielefeld stond Mike van der Hoorn in de basis, terwijl Ritsu Doan inviel. De Japanner wordt voor een seizoen gehuurd van PSV. Die ploeg is volgende week zondag om 16.45 uur de eerste tegenstander van FC Groningen in de eredivisie.