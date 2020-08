Roda JC haalt hard uit tegen Jong Ajax, ambitieus Almere beleeft teleurstellende start

Roland Alberg opende na 21 minuten de score namens Roda en zag zijn ploeg dankzij Jordy Croux, Kees Luijckx en Niek Vossebelt uitlopen naar een klinkende zege. Daarmee pakte het overigens niet direct de koppositie, want Excelsior en NAC beschikken over een beter doelsaldo. De Rotterdammers openden het nieuwe seizoen met een 1-6 zege op Jong PSV, terwijl NAC in eigen huis met dezelfde cijfers Jong AZ aan de kant schoof.

Almere City hoopt komend seizoen in de eredivisie te spelen en wil daarom dit seizoen de top aanvallen. Die ambities zette de ploeg van Ole Tobiasen tegen MVV geen kracht bij, want de ploeg uit Flevoland bleef steken op een 0-0 remise in eigen huis. Aanwinst Ryan Koolwijk was in de eerste helft nog het dichtst bij de openingstreffer, maar zijn poging werd gekeerd. Almere City had veruit het meeste balbezit, maar kon MVV geen pijn doen.