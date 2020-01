Roda JC verlaagt drankprijzen in stadion

Pardew verklaart keuze voor ADO: ‘Wilde graag in andere cultuur werken’

16:53 Het Haags Kwartiertje kent hij nog niet, maar Alan Pardew is vandaag vol passie aan zijn nieuwe klus als trainer van ADO Den Haag begonnen. ,,Hij heeft het vuur in zijn ogen om het weer in het voetbal te laten zien.”