Roda JC wil vertrek van Mexicaanse investeerder De la Vega

De beoogd eigenaar van de club ligt onder vuur; hij werd daarom afgelopen vrijdag tijdens de thuiswedstrijd van Roda JC tegen De Graafschap tijdens de rust door boze supporters uit het stadion gezet. De fans zijn boos dat de Mexicaan ondanks eerdere beloften niet in de club heeft geïnvesteerd en eisen zijn vertrek. Het kantoorpersoneel van Roda JC is maandag uit onvrede over Garcia de la Vega niet aan het werk gegaan.