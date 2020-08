Roda wil met nieuwe organisatie in drie jaar naar eredivisie

,,We willen dit jaar weer aanhaken in de subtop, het zou mooi zijn als we een plaats in de play-offs kunnen bemachtigen”, zei Janssen. ,,Om dan in het derde jaar, het seizoen 2022-2023, een serieuze gooi te doen naar promotie en terugkeer naar de eredivisie.”

Roda JC degradeerde in 2018 uit de hoogste klasse. De Limburgers beleefden roerige jaren, met veel gedoe rond de buitenlandse investeerders Aleksei Korotajev en Mauricio Garcia de la Vega. Die Mexicaan werd vorig jaar letterlijk het stadion uitgezet door boze fans.

Een aantal investeerders, verenigd in de Phoenix-groep, heeft de aandelen overgenomen en ondergebracht in de Stichting Roda, al moet de KNVB daar nog formeel toestemming voor geven. Roda heeft met Ritchie Bex een complianceofficer aangesteld. Hij ziet toe op de integriteit bij de club en zorgt ervoor dat er geen uitgaven worden gedaan die het voortbestaan van de club in gevaar kunnen brengen.

,,Het zal waarschijnlijk niet zo zijn dat we volgend jaar weer eredivisievoetbal spelen”, zegt Wismans, die samen met Jeffrey van As (technische zaken) de directie vormt. ,,Maar de weg omhoog moet wel worden ingezet. We willen Roda weer een eigen gezicht geven. Herkenbaarheid, ambitie, integriteit en transparantie zijn onze kernwaardes.”

Volledig scherm Roda-coach Jurgen Streppel (midden). © BSR Agency