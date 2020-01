Rodriguez hoopt er tegen Ajax al bij te zijn

,,Ik ben er mentaal en fysiek klaar voor", zei Rodriguez bij zijn presentatie op sportcomplex De Herdgang. ,,Ik ga proberen de jonge spelers met mijn ervaring te helpen.”



Rodriguez kwam bij Milan de laatste tijd weinig aan voetballen toe. ,,Dat had ook te maken met de komst van een nieuwe trainer. Ook was ik een tijdje geblesseerd. Ik wil nu veel spelen, vooral ook met het oog op het komende EK.”



Trainer Ernest Faber liet nog in het midden of hij Rodriguez direct laat debuteren. ,,Hij heeft natuurlijk lang niet gespeeld. Ricardo is gretig en ervaren. Hij heeft goed meegetraind en maakt een goede indruk. We moeten ook nog even kijken of we de benodigde papieren wel op tijd in orde kunnen krijgen.”