Roger Schmidt: ‘Dit was onze 49ste wedstrijd van het seizoen, we zijn geen machines’

PSV-coach Roger Schmidt had complimenten over voor FC Twente en de vechtlust van zijn eigen ploeg na de 3-3 in de Grolsch Veste. De coach vond het knap dat zijn ploeg nog het karakter toonde om zich terug te knokken na een 3-0 achterstand, maar ziet ook dat de strijd met Ajax nog moeilijker wordt.

Waar Joël Drommel een groot deel van de schuld op zich nam voor de vroege 3-0 achterstand, daar legde Schmidt de schuld van het gelijkspel niet alleen bij zijn doelman: ,,Het was een speciale wedstrijd voor hem en dan hoop je dat hij een topduel speelt, maar hij speelde geen topduel. Maar de meeste spelers speelden geen topduel”, aldus de coach bij ESPN.

De coach die volgend jaar wordt opgevolgd door Ruud van Nistelrooij gaf de complimenten vooral aan FC Twente: ,,Ze speelden met een intensiteit en scherpte van een heel ander niveau dan wij. Wij maakten veel fouten die zij zelf hebben geforceerd. Het mag geen excuus zijn, maar dit was onze 49ste wedstrijd dit seizoen. We zijn geen machines dus soms speel je niet op je best. Naar mijn mening is het al fantastisch wat de jongens dit seizoen hebben gedaan.”

Of PSV niet goed voorbereid was op het spel van FC Twente? ,,Soms ben je goed voorbereid, ben je gemotiveerd, heb je een goed plan en we wisten ook precies wat FC Twente zou doen, maar uiteindelijk waren we niet klaar voor deze intensiteit. De eerste minuten waren niet slecht, maar we maakten gewoon veel fouten. Het vertrouwen was er niet, ook niet in balbezit. Na rust was het beter, maar ik denk dat we moeten accepteren dat FC Twente ook een punt verdiende.”

Over de titelrace met Ajax: ,,Normaal gesproken zeg je na een 3-0 achterstand: we hebben een punt gewonnen, maar in deze situatie dat je kampioen wilt worden, moeten we zeggen dat we twee punten verloren hebben. Of het nu extra moeilijk wordt om kampioen te worden? Het was al moeilijk. We wisten dat we alles moesten winnen.”