Roger Schmidt wil met kin omhoog de deur uit bij PSV: ‘Zelf ben ik nu een tikje emotioneel’

Door Maarten Wijffels



Midden in een zin over zijn toekomst na PSV begint Roger Schmidt deze vrijdagmiddag ineens over de uitbaters van de kantine op De Herdgang. Hij zou het ‘fijn vinden’ om nog eens langs te komen bij PSV als hij straks niet meer in dienst is. ,,Met de mensen met wie ik rechtstreeks werk, voel ik me op een prettige manier verbonden. En Liesbeth van Kemenade heeft al gezegd dat ik altijd welkom blijf voor een kop koffie. Voor mij is dat veel waard.’’