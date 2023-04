Romeinse politie voert 40 Nederlanders af die stadion AS Roma proberen binnen te komen

Bij de wedstrijd in de kwartfinale van de Europa League in Rome mogen Feyenoordsupporters niet in het uitvak zitten en is de verkoop van kaarten op thuisvakken aan Nederlanders verboden door het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Zelfs de kaarten van in Italië wonende Nederlandse studenten, die beschikken over Italiaanse burgerservicenummers, werden vooraf tijdens de verkoopperiode aan Roma-supporters geblokkeerd.