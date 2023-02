Ron Jans en Jan Streuer vertrekken na dit seizoen bij FC Twente, Arnold Bruggink in beeld als opvolger

Streuer heeft wel aangeboden om de nieuw aan te stellen technisch directeur met zijn kennis en ervaring te willen ondersteunen. FC Twente maakt hier graag gebruik van. Streuer is door de directie van FC Twente gevraagd om ook het seizoen 2023/2024 aan te blijven.

Arnold Bruggink is al maanden in beeld om Streuer op te volgen. ,,Die gesprekken lopen al heel lang, misschien wel anderhalf jaar. Maar het is nog niet gezegd dat ik dat ga doen’', zegt Bruggink. ,,Ik vind het heel belangrijk wat Jan Streuer gaat doen. Ik geloof er heel erg in dat deze rol in het huidige voetbal veel meer moet onderverdelen. Voor mij zou het een van de belangrijkste punten zijn dat hij erbij blijft.’’

Ron Jans stond kort nadat het nieuws naar buiten kwam ESPN te woord. ,,We zijn hier in 2020 begonnen en het is echt ongelooflijk wat hier in nog geen drie jaar is gebeurd. Aan het einde van het seizoen stopt ik bij FC Twente. Ik ben 64 jaar en die drie jaar. Trainers gaan vaak door de achterdeur of zijdeur, maar ik wil het seizoen heel mooi afsluiten met deze groep en dan door de voordeur vertrekken. Ik heb geen zin in wat ik bij PEC Zwolle ooit heb gehad, dat ik het gevoel had dat ik te lang was blijven zitten. Ik denk dat komende zomer een mooi moment is. Mijn beslissing staat los van de beslissing van Jan Streuer. We willen altijd meer, meer, meer, maar ik denk dat juni een mooi moment is om afscheid te nemen. Ik denk dat ik op 31 januari die beslissing al heb genomen, maar we hebben even gewacht op een goed moment om het naar buiten te brengen", zei hij na de 3-0 zege op FC Volendam, die volgde na drie gelijke spelen op rij en de uitschakeling in de beker door Ajax.

,,Ik wilde het nieuws graag na een gewonnen wedstrijd naar buiten brengen. Ik denk dat niet iedereen hier rekening mee had gehouden. Ik geniet er enorm van. Daarom is het ook zo moeilijk om het juiste moment te kiezen. Maar ik heb liever dat ik volgend seizoen denk ‘Ah man, ik mis het zo, Twente is een geweldige club’, dan andersom zoals bij PEC Zwolle dat ik had moeten stoppen.”

Perspectief

Streuer heeft de keuze gemaakt om de functie van technisch directeur niet voor een extra jaar in te vullen. Streuer: ,,In de zomer van 2020 ben ik gevraagd om FC Twente te helpen. Toen had ik nooit kunnen denken dat het voor een periode van drie jaar zou zijn. We wilden de club weer perspectief bieden en dat is, denk ik, gelukt. Ik heb het goed naar mijn zin bij FC Twente en ik werk met heel veel plezier met de mensen binnen de club. Toch denk ik dat het goed is voor de toekomst van de club om nu met een nieuwe technisch verantwoordelijke in zee te gaan. Ik ben graag bereid hem te ondersteunen.”

,,Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij FC Twente. Na ruim 2,5 jaar zijn we sportief verder dan ik bij mijn aanstelling had durven dromen. De directe plaatsing voor Europees voetbal, vorig seizoen, was misschien wel een klein wonder", liet Ron Jans optekenen op de site van FC Twente. ,,Toch zegt mijn gevoel dat het straks na drie seizoenen goed is geweest. Uiteraard zal ik mij de komende maanden met alle ziel en zaligheid blijven inzetten voor FC Twente. Ik ben ervan overtuigd dat we met staf en spelers het seizoen goed zullen vervolgen. Er is nog veel te winnen, daar gaan we voor.”

