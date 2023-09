Ron Jans is begonnen aan de zware klus bij FC Utrecht: ‘Hij kan een team smeden’

met video Frenkie de Jong over elkaar de waarheid zeggen: ‘Als iemand zijn taken niet uitvoert, moet je hem een draai om zijn oren geven’

Frenkie de Jong is het er niet mee eens dat de spelers van Oranje te lief zijn en elkaar in het veld te weinig de waarheid zeggen. ,,Het is een beetje een eigen leven gaan leiden”, zei de middenvelder van FC Barcelona woensdag tijdens een persconferentie.