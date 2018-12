Ron Jans vertrekt na dit seizoen bij FC Groningen

Jans (60) volgde in de zomer van 2017 Peter Jeltema op als technisch manager. ,,Ik ben er in anderhalf jaar tijd achter gekomen dat ik meer een stuurder dan een bestuurder ben. Voor mezelf heb ik er alles aan gedaan om een goede technisch manager te zijn voor de club en dat zal ik ook blijven doen. Maar uiteindelijk voelde ik me niet meer senang genoeg in deze baan. En ik had ook gehoopt meer positiefs te bereiken’', verklaart Jans zijn besluit.