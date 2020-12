Ron Vlaar terug in selectie AZ: ‘Dit gun ik hem van harte’

Ron Vlaar behoort morgen tegen Vitesse voor het eerst sinds lange tijd weer tot de wedstrijdselectie van AZ. De 35-jarige routinier miste bijna het hele seizoen vanwege een blessure en kwam in de zomer voor het laatst in actie tijdens de voorronde van de Champions League tegen Dynamo Kiev.

Trainer Pascal Jansen is blij met Vlaar. ,,Die terugkeer gun ik hem van harte want we zijn allemaal erg op hem gesteld. Samen met Teun Koopmeiners is hij nog steeds een van onze twee aanvoerders en ik hij is ook tijdens zijn herstel altijd dicht bij de ploeg gebleven. Ik heb ook veel dingen met hem bespreken. Hij is van alles op de hoogte.”

Quote We zijn ervan doordron­gen dat het een belangrij­ke maand wordt voor ons Pascal Jansen Tegelijkertijd is AZ zuinig op Vlaar. ,,We weten bij AZ precies hoe we met zijn herstel om moeten gaan. Ik heb hem leren kennen als een superprof.” Voor echte speelminuten lijkt het voor Vlaar tegen Vitesse morgen wat aan de vroege kant. ,,Maar Ron is een grote persoonlijkheid binnen de groep en hij kan voor ons op die manier al van grote waarde zijn voor de groep.”



Terwijl Vlaar herstelde van zij blessures kocht AZ de nodige vervangers in voor de laatste linie. ,,Maar ik sluit zeker niet uit dat hij kan meespelen in de topwedstrijden in januari.”

AZ speelt in die maand ‘eindelijk’ tegen Ajax, PSV en Feyenoord. De wedstrijd van morgen tegen nummer drie Vitesse is een soort van begin van die cyclus. ,,We zijn ervan doordrongen dat het een belangrijke maand wordt voor ons”, zegt Jansen.

,,De wedstrijd tegen Vitesse past daar zeker in want zij staan hoog en het is opvallend dat veel clubs zich op verschillende manieren aanpassen aan hen. De manier waarop Feyenoord afgelopen zondag tegen hen speelde is zeker iets dat we meenemen.”



In elk geval zal AZ wat moeten doen aan defensieve kwetsbaarheid die ook in de laatste gewonnen wedstrijd tegen Willem II (5-3) aan het licht kwam. ,,Vorig jaar kregen we juist heel weinig doelpunten tegen. We werken er elke dag aan om dat ook dit seizoen voor elkaar te krijgen.”