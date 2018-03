Ronald Koeman debuteert als bondscoach tegen Engeland

Met Ronald Koeman voor het eerst als bondscoach op de bank oefent het Nederlands elftal vanavond vanaf 20.45 uur tegen Engeland in de Amsterdam ArenA. De opvolger van Dick Advocaat heeft Virgil van Dijk als nieuwe aanvoerder aangewezen en hij laat Oranje voorlopig met twee aanvallers voetballen.



De ontmoeting met Engeland is de eerste in een serie van vier vriendschappelijk interlands voor de zomer. Oranje stuit maandag in Genève op Europees kampioen Portugal en sluit het seizoen eind mei en begin juni af in Slowakije en Italië.



Na het dubbele tweeluik hoopt Koeman een team op te kunnen stellen dat Frankrijk en Duitsland enigszins partij kan bieden in de nieuwe Nations League, die in september van start gaat. De aftrap voor het kwalificatietoernooi voor het EK van 2020 staat pas voor volgend jaar maart op het programma.



Hans Hateboer, Justin Kluivert, Guus Til , Wout Weghorst en Marco Bizot kunnen tegen Engeland debuteren voor Oranje.