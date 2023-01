Ronald Koeman maandag gepresenteerd als bondscoach van Oranje

Koeman (59) is officieel sinds 1 januari van dit jaar als bondscoach verbonden aan de KNVB en daarmee begonnen aan zijn tweede termijn. Tussen 2018 en 2020 was Koeman ook verantwoordelijk voor Oranje. Onder zijn leiding haalde Oranje in 2019 de finale van de Nations League en plaatste het zich voor het EK 2020 dat vanwege corona een jaar werd uitgesteld.

In augustus 2020 nam Koeman ontslag om trainer te worden van FC Barcelona. Daar volgde veertien maanden later ontslag, waarna hij al in het voorjaar van 2022 werd benaderd door de KNVB om Van Gaal na het WK in Qatar op te volgen.

EK-kwalificatie

De eerste interland onder Koeman, de uitwedstrijd tegen Frankrijk in de EK-kwalificatie, is op 24 maart. Drie dagen later is Gibraltar de tegenstander in De Kuip. De oud-international heeft een contract tot en met het WK van 2026.

De persbijeenkomst begint om 13.00 uur.