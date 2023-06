Ronald Koeman met Oranje ‘getergd’ voor Nations League Finals: ‘Ik wil meer energie op het veld zien’

Met videoRonald Koeman gaf bij de persconferentie voor de Nations League Finals aan hoe groot de waarde is van het winnen van een prijs met het nationale team. ,,We kunnen geschiedenis schrijven”, aldus de bondscoach van Oranje. Koeman werd zelf Europees kampioen in 1988.

Het Nederlands elftal speelt woensdag in de Kuip in de halve finales tegen Kroatië. De finale is zondag 18 juni. Dan wacht mogelijk Italië of Spanje. ,,Als je wat wint bij een nationaal team staat er wat achter je naam. Dat besef is aanwezig”, zei Koeman. ,,Dat voel je, daar praat je over. We zijn getergd om in eigen land te winnen.”

Koeman en zijn team kwamen voor het eerst bij elkaar na de teleurstellend verlopen EK-kwalificatieperiode in maart. Toen ging Oranje hard onderuit bij Frankrijk (0-4) en tegen Gibraltar (3-0-zege) maakte Nederland weinig indruk. ,,Dat was een slechte week”, keek Koeman terug. ,,Alles zat tegen, met blessures ook. Al met al was die week niet goed. Het mooie ervan is dat we nu in een halve finale staan.”



Want Koeman wil in de finaleronde van de Nations League de nare smaak van de slechte start van de EK-kwalificatie wegspoelen. ,,In één klap kunnen we het een beetje recht zetten. Het gaat allereerst om winnen. Maar ik wil ook meer energie op het veld zien. Ik zal bij het formeren van mijn opstelling daarom ook naar fitheid kijken.”



Ronald Koeman.

Keepers

Voor Koeman is het niet selecteren van doelman Jasper Cillessen (NEC) geen definitief afscheid. ,,Het is het einde van het seizoen. In het nieuwe seizoen gaan we weer kijken. Hij zit er nu niet bij vanwege zijn vorm.” De drie keepers die Koeman selecteerde zijn Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (SC Freiburg) en Andries Noppert (Heerenveen).



Over Noppert was Koeman positief. ,,In maart was hij geblesseerd, anders had hij er ook bij gezeten en misschien ook wel gespeeld”, aldus de bondscoach ,,Nu vinden we dat hij bij de drie beste hoort. Het is moeilijk aan te geven wanneer een keeper weer terug is op zijn niveau na een blessure. Ik heb inmiddels ook wel vernomen dat het een geweldige gozer voor in de groep is.”



Oranje speelt om nog eens zes miljoen euro

Het Nederlands elftal strijdt de komende week in de finaleronde van de Nations League niet alleen om sportief succes. Voor de winnaar ligt een premie van 6 miljoen euro klaar. De verliezend finalist krijgt 4,5 miljoen euro.



De nummer 3 ontvangt 3,5 miljoen euro en de nummer 4 neemt 2,5 miljoen euro mee naar huis. De winnende ploeg krijgt ook een zilveren bokaal van 72 centimeter hoog, die 7,5 kilogram weegt.



Spelers van Oranje tijdens de training. Nederland, Kroatië, Spanje en Italië hebben op weg naar de finaleronde al 4,5 miljoen euro aan premies bij elkaar gespeeld. Nederland en Kroatië spelen woensdag de eerste halve finale in De Kuip. Een dag later strijden Spanje en Italië in het stadion van FC Twente, in Enschede, om een plek in de eindstrijd.



De finale wordt op zondagavond 18 juni in de Kuip gespeeld. De wedstrijd om de derde plaats is zondagmiddag in Enschede.

Programma finale Nations League

