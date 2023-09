Ronald Koeman niet verrast dat keuze goed uitpakte: ‘Maar wist dat anders het hakblok klaar zou staan’

Dat de systeemwisseling van Oranje tegen Griekenland goed uit zou pakken, was voor Ronald Koeman geen verrassing. Met name de eerste helft kon de Nederlandse bondscoach bekoren, liet hij voor de camera van de NOS weten. ,,Maar ik voelde wel in mijn buik dat het goed moest gaan.”

,,Ik denk dat we hele goede goals gemaakt hebben. Daar zag je in sommige momenten terug waar we heel veel aandacht aan hebben besteed", doelde Koeman op de opkomende Denzel Dumfries, die met drie assists een groot aandeel in de overwinning van Oranje had. ,,Daar hebben we vanaf maandag, zo goed als het kan in een week, op gefocust. Met Wout (Weghorst, red.) diep, met twee ‘tienen’ erachter en met aan twee kanten backs met een voetballend vermogen. En dan met name Denzel, die fysiek heel sterk is en bij de tweede paal een bal erin kan koppen", vertelde Koeman.

Teamgevoel

Het is altijd fijn dat je dat wat je traint terugziet in de wedstrijd”, vervolgde de bondscoach. ,,Ik had het gevoel vanaf de eerste dag dat het besef er wel was in de groep, en dat ze zelfkritisch zijn. Niet altijd naar buiten uit, maar wel intern. En ja, ik vind ook dat ze elkaar meer de waarheid mogen zeggen, daar sta ik nog steeds achter. Maar we hebben een fantastisch teamgevoel en we hebben een aantal fantastische spelers, dat heb je vanavond ook kunnen zien.”

Bij zijn aanstelling riep Koeman stellig dat het Nederlands elftal weer 4-3-3 moest spelen, maar daar denkt hij inmiddels anders over. ,,Tuurlijk heb ik gezegd dat we 4-3-3 gingen spelen, maar als je daar niet voldoende houvast in hebt en de resultaten zijn niet goed, dan moet je als bondscoach veranderen. Jullie noemen het een gok, maar ik vind dat niet zo.”

Bekijk hier de samenvatting van de wedstrijd tegen Griekenland

Twijfel bij Koeman

,,Ik vond dit een moment om dat te doen omdat we vanaf maart niet terug konden kijken op wedstrijden waarin het andere systeem heel goed was. Er waren teveel twijfels in mijn optiek, en het was nog erger als je het niet doet en het dan niet goed gaat. Ik heb dit vaker gedaan bij de clubs waarvoor ik heb gewerkt", doelde Koeman op zijn loopbaan bij onder andere Ajax, PSV, Valencia, Feyenoord en FC Barcelona. ,,Er zijn altijd momenten waarop iets anders gevraagd wordt. Maar dan wil ik wel aanvallend spelen en druk zetten.”

Over het veranderen van het systeem heeft de Nederlandse coach uitgebreid met zijn staf en spelers gesproken. ,,Ik heb na de vakantie met verschillende jongens gesproken over eventuele veranderingen. Dat toets je altijd bij je spelers”, sprak de bondscoach stellig. ,,Ik zie het dan ook niet als een risico”, vervolgde hij. ,,Het is een manier van spelen die bekend is bij veel jongens, dus ik vind het geen gok. Maar in mijn buik voelde ik wel dat dit goed moest gaan en dat anders het hakblok klaar zou staan”, gaf hij toe.

Volledig scherm Denzel Dumfries was met drie assists belangrijk voor het Nederlands elftal. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Of het logisch is om vast te houden aan de formatie van donderdag kon Koeman niet zeggen. ,,Wat is logisch?”, begon hij zijn relaas. ,,Ik heb bewust deze wedstrijd centraal gesteld. We kunnen heel goed voetballen, en we kunnen telkens weer over het systeem praten maar we hebben spelprincipes en je moet daar verder niet wakker van liggen. Zoveel verschil geeft dit systeem niet.”

Na de winst op Griekenland heeft Nederland plaatsing voor het EK weer in eigen hand en lijkt de stemming rond Oranje weer omgeslagen. ,,Dat is voetbal, dat kan na het weekend zo weer anders zijn", lachte de bondscoach. ,,Laten we ervan genieten.”

Programma finale Nations League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is de stand in de groep van Oranje voor de EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.