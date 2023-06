Ronald Koeman schat kansen Oranje in: ‘Kroatië misschien wel de beste van de vier’

Ronald Koeman denkt dat tegenstander Kroatië misschien wel de beste van de vier landen is bij de Final Four van de Nations League. Dat zei de bondscoach van Oranje op de persconferentie in aanloop naar de halve finale van woensdag (20.45 uur) in de Kuip. Donderdag spelen Spanje en Italië de andere halve finale in de Grolsch Veste.

Koeman verwacht komende week geweldige wedstrijden als de Final Four van de Nations League in Rotterdam en Enschede om de beker strijden. Het feit dat Nederland gastheer is, is voor Koeman een extra motivatie. ,,Voor ons is het belangrijk om zondag de finale te spelen, zeker omdat het in eigen land is", zei de bondscoach, die Kroatië misschien wel de sterkste van de vier landen vindt.

,,Er zijn vier sterke landen. Het worden geweldige wedstrijden en het zal dicht bij elkaar liggen. Optisch gezien is Kroatië misschien wel de sterkste van de vier, gezien de laatste jaren. Spanje en Italië hebben ook hun kwaliteiten. Italië is veel veranderd, Spanje heeft heel veel talent en goede spelers. De moeilijkheid is om daar een goed elftal van te maken”, zo analyseerde hij de drie andere landen. Kroatië stond in 2018 nog in de WK-finale terwijl op het afgelopen WK in Qatar het brons naar de Kroaten ging.

Toen was er niet écht het besef dat we een beker konden winnen. Dat leeft nu wel meer Virgil van Dijk

Zondag hopen Koeman en aanvoerder Virgil van Dijk met de beker in handen te staan. ,,Achteraf denk je wel eens: ‘Die prijs had ik graag willen winnen’. Zo vaak wint Nederland geen prijs dus we willen deze kans graag pakken”, zei Koeman. Van Dijk sloot zich daarbij aan en gaf toe dat er in 2019 misschien te weinig beleving was om de Nations League ten koste van alles te winnen.

,,Na de verloren finale tegen Portugal kwam het besef dat we het beter aan hadden moeten pakken qua beleving. Het was de eerste editie, je wist niet hoe erg dat zou leven. Toen was er niet écht het besef dat we een beker konden winnen. Dat leeft nu wel meer. De energie die we nu leveren is ook heel hoog. Dus ja, ik zou ‘m nu graag omhoog willen houden. Maar daar moeten we niet nu al aan denken, want de pot tegen Kroatië wordt heel lastig.”

Optimistisch

Koeman, die tegen Kroatië kiest voor Justin Bijlow onder de lat, heeft goede hoop dat Oranje anders voor de dag komt dan in maart. Toen werd met liefst 4-0 verloren van Frankrijk en werd tegen Gibraltar een povere 3-0 zege genoteerd. ,,We moeten wel iets rechtzetten ten opzichte van de periode in maart. Dat paste niet bij wat we willen en wie wij zijn. Ik ben wel optimistisch dat we daar weer stappen in hebben gemaakt. Het niveau zal absoluut hoger zijn dan in maart.”

