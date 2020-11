Roord en Van Veenendaal terug in selectie voor duel met Verenigde Staten

Wiegman kan voor de aankomende wedstrijden weer een beroep doen op middenvelder Jill Roord (Arsenal) en keepster Sari van Veenendaal (PSV). Beiden waren vorige maand geblesseerd. Montpellier HSC-verdediger Anouk Dekker (bovenbeen) en Kopparbergs/Göteborg-keeper Loes Geurts (hersenschudding) zijn weliswaar op de weg terug na hun blessures, maar de aankomende interlands komen te vroeg. Nederland en Kosovo ontmoetten elkaar vorige maand in Pristina voor het eerst in de historie. De Leeuwinnen wonnen het EK-kwalificatieduel met 0-6. De doelpunten kwamen op naam van Katja Snoeijs (drie keer), Daniëlle van de Donk, Lieke Martens en Vivianne Miedema.

Oranje en ‘Team USA’, dat eerste staat op de FIFA-ranking, nemen het vrijdag 27 november voor de tiende keer in de historie tegen elkaar op. Het is bovendien de eerste keer dat beide landen tegen elkaar spelen na de finale van het WK 2019 in Lyon, waarin de Verenigde Staten met 2-0 te sterk waren. De Leeuwinnen - momenteel vierde op de FIFA-ranglijst - zijn sinds de verloren WK-finale met negen gewonnen interlands en drie gelijke spelen al twaalf wedstrijden op rij ongeslagen. Hiermee komt het oude record, in de periode oktober 2009 tot en met december 2010 onder de bondscoaches Roger Reijners en Vera Pauw (10 x winst, 4 x gelijk), in zicht.